Игуаин и Сари сключили пакт помежду си

Предполага се, че в Ювентус са решили да се разделят с Гонсало Игуаин, който обаче е постигнал споразумение с Маурицио Сари. Според "Гадзета дело спорт" наставникът е помогнал на нападателя отново да се изправи на крака, защитавайки го от постоянните слухове за негово напускане по време на трудния за футболиста период заради тежката болест на майка му.

Изданието твърди, че двамата са сключили пакт до края на сезона, според който ще се фокусират изцяло върху това да завършат силно съвместния си период заедно, като за момента поставят настрана въпросителните около бъдещето на аржентинеца. В клуба се надяват на пари от негова евентуална продажба, а също така искат да се освободят от голямата му заплата от 7,5 млн. евро годишно по договора, който е до следващото лято. Именно възнаграждението на Игуаин може да затрудни потенциалните купувуачи. Той е свързван с трансфер в американските ЛА Галакси и ДС Юнайтед, но може да се завърне и в родния си Ривър Плейт.

