ПСЖ иска 175 милиона евро за Неймар

От Пари Сен Жермен настояват за сумата от 175 млн. евро, за да позволят на Неймар да се завърне в Барселона, пише "Спорт".

Според изданието френският шампион иска да постави неизпълними условия пред каталунците. В Париж биха продали бразилеца, но не искат да обсъждат размени и биха приели единствено оферта в размер на 175 млн. евро в брой. Изглежда, че нито Барселона, нито някой друг европейски клуб ще се доближи през това лято до тази сума. На "Камп Ноу" са се възползвали от паузата в шампионата, за да проверят дали ще могат да влязат в преговори с колегите си от ПСЖ. В клуба са наясно, че Неймар със сигурност иска отново да облече техния екип и така се възобновили преговорите между двата отбора. Началото обаче не е било добро - парижани били готови да се разделят с нападателя, но категорично са заявили, че не се интересуват от нито един футболист от състава на Барселона. Ако получат оферта, те пожелали тя да бъде единствено под формата на пари.

