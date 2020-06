Испания Касийяс посочи кои испанци са заслужавали "Златната топка" и двамата най-добри в историята на Реал 03 юни 2020 | 22:00 - Обновена Прочетена 485 0



копирано

Легендата на Реал Мадрид Икер Касийяс проведе едночасова сесия, в която отговори на множество фенски въпроси в Туитър. Предлагаме ви на интересните от тях. Вярваш ли, че е препоръчително шампионатът да се завърне при сегашната ситуация? Ако футболът се поднови, то е, защото здравните власти са дали своето позволение за това. Преди всичко е сигурността на играчите и на хората около тях. Планирал ли си да получиш треньорски лиценз? Това е нещо, което сигурно ще се опитам да реализирам. Вярно е, че не се виждам на треньорската скамейка, но никога не се знае. Имал съм много съотборници, които казваха, че не се виждат като наставници, но ето, че станаха такива. Също така не се виждаха и като спортни коментатори, но после се занимаваха именно с това. Смяташ ли, че феновете се отнесоха справедливо с теб? От никого не се оплаквам. Винаги съм усещал любовта на много хора. Ако на някой в даден момент не му е харесал начина, по който съм направил нещо, съжалявам. Не можеш да се харесваш на всички. Para mí fue un alivio. Me sentía feliz por la gente. Supongo que al sufrir tanto por conseguirla tuvo un sabor espacial. Fueron años de sequía en Europa y al fin pudimos volver a reeditar un éxito tan importante. https://t.co/ZUzFG992Jw — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 3, 2020 Какво чувство изпита, след като спечели Десетата? За мен това беше облекчение. Чувствах се щастлив заради хората. Предполагам, че заради дългото страдание за постигането й, тя имаше специален вкус. Бяха години на суша в Европа и накрая можахме отново да запишем толкова важен успех. С кого би искал да беше играл в Реал Мадрид? Ако трябва да избирам, щеше да ми хареса да бъда с Петорката на Ястреба. Всички помнят тези години на обрати и останалото. Аз бях много малък. Въпреки това, имам спомени. Кой ти е най-скъпият спомен от периода в Порто? Спечелването на първенството през 2017/18. Имаше двуседмични празненства, като градът Порто и всички фенове на отбора се забавлявахме много. Raúl, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi... https://t.co/UpftzhETes — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 3, 2020 Кой испански футболист заслужаваше "Златната топка"? Раул, Серхио Рамос, Андрес Иниеста, Чави,... Майонезата се държи вътре или извън хладилника? Аз я държа вътре. Разкажи интересна случка от твой мач. В началото, когато започнах да играя, не се осмелявах да командвам много моите съотборници. За един вратар това е ключово. Да даваш инструкции отзад. Виждаш целия терен. Беше ми трудно да свикна с това... Те ми помогнаха доста. Казаха ми, че трябва да им викам, без значение кои са. Кога смяташ, че ще се върнат феновете по трибуните? Бих казал, че до края на годината не очаквам да се пълнят стадионите. Биха могли да пускат минимален процент на тях, но да се пълнят...не го виждам. Най-добрата ти година като вратар? Любопитното е, че една от най-добрите ми кампании беше тази, в която записах най-малко мачове - 2013/14. Като цяло и въпреки грешката ми на финала на Шампионската лига, мисля, че в 24-те срещи, в които играх, се чувствах добре. Повтарям, тогава играх по-малко, отколкото преди това. 2000! Of course! My first trophy! https://t.co/knDxu78Ooa — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 3, 2020 Любимият ти спечелен финал в ШЛ? От 2000-ата! Разбира се! Първият ми трофей! Ако имаше възможност, в кое първенство би искал да играеш? След Ла Лига би ми харесало да бях играл в Англия. Въпреки че преди 20 години италианското първенство също беше трудно. Какво каза на Рамос след гола му за Десетата? "Ти си най-добрият и ще бъдеш човекът на Десатата." След това му лепнах една целувка. No se decirte los 3 pero si 2 de ellos. Don Alfredo Di Stefano & @Cristiano. Abrazo a toda la gente de Chicago. https://t.co/Q5wrqLZ6IV — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 3, 2020 Кои за теб са тримата най-добри играчи в историята на Реал Мадрид? Не знам кои са тримата, но за двама от тях знам. Дон Алфредо Ди Стефано и Кристиано Роналдо.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 485

1