Карагър: В Ливърпул бяхме в подобни ситуации като тази на Арсенал с Обамеянг

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър коментира ситуацията в Арсенал относно техния нападател Пиер-Емерик Обамеянг, като също така призна, че мърсисайдци също са били в подобно положение в миналото. Габонецът има само още една година от договора си с лондончани, като иска да премине в отбор, играещ в Шампионската лига.

"Към края на кариерата ми Ливърпул доста често беше в същата ситуация, в която с малко изпускаш топ 4. Добре е да кажеш, че имаш правила и че никога не допускаш играчи да си тръгнат като свободни агенти, но ако бях Микел Артета, щях да погледна ситуацията и да си помисля дали ще имат по-голям шанс, дори и той да си тръгне за без пари догодина, да се класират за Шампионската лига, в случай че Обамеянг остане. Това е решението, което трябва да вземат. На този етап няма съмнение - Обамеянг е твърде добър за Арсенал. Понякога в Ливърпул бяхме в същото положение с Луис Суарес и други определени играчи, които отчаяно искаш да задържиш.

"There is no doubt about it, Aubameyang is too good for Arsenal. We had it at Liverpool with Luis Suarez"



- Jamie Carragher pic.twitter.com/IfABTfGoiR