Бивш шеф на Интер: Отборът не бива да излиза за реванша с Наполи

Бившият генерален мениджър на Интер Ернесто Паолило призова тима да не излиза за реванша с Наполи от полуфиналите на Купата на Италия, който е насрочен за 13 юни. Редица местни медии твърдят, че "нерадзурите" са недоволни от избраните дати за полуфинала и финала (предвиден за 17 юни), тъй като едва няколко дни по-късно - на 20 юни, е първият им мач в Серия "А" след паузата.

Затова Паолило беше попитан от Radio Punto Nuovo дали Интер трябва да излезе с юношите си за мача с Наполи. "Да пуснат играчи от Примаверата (юношеския отбор - б.р.) би било обидно. Аз дори не бих пуснал състав. Точка. Това би имало напълно различен ефект. Италианският футбол се нуждае от шок като този, за да има реформи", отговори той.

