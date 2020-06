НБА Ето какво ще се обсъжда на утрешната среща на НБА 03 юни 2020 | 19:31 - Обновена Прочетена 207 0



Play-in tournament in NBA's 22-team format would only be for 8th seed, per sources:



- If 9th seed is 4 or more games back, 8th seed earns spot

- If 9th seed is 4 or fewer games behind, play-in: Single-elimination for 9th seed, double-elimination for 8th.https://t.co/d7X3X6d1p8 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 3, 2020 Според информацията, Адам Силвър ще предложи формат с 22 отбора за възобновяването на сезона. Структурата на финалния турнир ще включва 16-те отборa, които вече заемаха местата от 1-о до 8-о в двете конференции, както и 6 допълнителни отбора, които ще се борят за последното 8-о място в двете конференции.



Sources: Joining the 16 current playoff teams in Orlando: New Orleans, Portland, Phoenix, Sacramento and San Antonio in the West and Washington in the East. If the 9th seed is more than 4 games behind the 8th, No. 8 makes playoffs; Fewer than 4 games, a play-in tournament. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020 Eйдриън Войнаровски от ESPN обясни ситуацията с отборите, борещи се за последното място за плейофите в класиранията на изток и запад, по следния начин:



"Присъединяващите се към 16-те плейофни тимове в Орландо: Ню Орлиънс, Портланд, Финикс, Сакраменто и Сан Антонио на запад. Вашингтон на изток. Ако деветият е на повече от 4 победи зад осмия, то осмият влиза в плейофите. Ако е на по-малко от 4 - турнир за влизане в плейофите", написа Войнаровски в Туитър.



Всички 22 клуба ще изиграят по 8 мача от редовния сезон в Орландо, за да се оформи класирането за плейофите, добавя журналистът от ESPN. Срещата трябва да започне от 19:30 часа българско време.





