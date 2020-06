Само един нов случай на коронавирус във Висшата лига, той е от Тотнъм

Петият етап на тестване сред футболистите и служителите в английския елит е показал само един нов случай на заразен от коронавирус, съобщиха от Висшата лига. Изследвани са били 1197 човека, като този, дал положителния резултат, ще бъде поставен под 7-дневна карантина. Малко след това от Тотнъм обявиха, че става въпрос за техен служител, като отказаха да разкрият неговото име, добавяйки само, че той е асимптомичен.

Досега са били взети 5079 проби от клубовете от Премиър лийг, като положителните такива за болестта са общо 13. От лигата провеждат тестовете два пъти седмично, а завръщането на първенството е предвидено за 17 юни.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre