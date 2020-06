Заражда се скандал в баскетболната Бундеслига

Ръководството на немската баскетболна Бундеслига ще забрани на играчите да взимат страна по наболелия въпрос с расовата дискриминация. Това заяви директорът на първенството Стефан Холц в интервю за GPA. Първо голямо баскетболно първенство се завръща този уикенд

"По принцип, политическите изявления в операцията на лигата не са позволени, независимо дали са вербални или не. За нас, както и във футбола, важи следното: Играем спорт и не позволяваме политически изявления в нито една посока, така че не отваряме тази врата. Въпреки това бихме разбрали играчите от САЩ", заяви Холц.

Защитаващият шампион на Бундеслигата Байерн (Мюнхен) реагира на коментарите на Холц чрез изпълнителния директор на клуба Марко Пешич.

"В момент, в който солидарността и единството са поставени на риск, никой не може да спре играчите да се изразяват. Да се изправиш срещу расизма не е политически израз, а начин на живот", заяви Пешич в изявление, публикувано в социалните мрежи на отбора.

Все още не е ясно дали ще бъдат наложени глоби на играчите, които си позволят да публикуват вижданията си. Капитанът на Улм Пер Гюнтер написа, че ще покрие първите 10 хиляди евро глоби на всички играчи, които искат да кажат нещо по темата.

"Уважаеми играчи на Бундеслигата: Ако искате да изразите себе си и да вземете позиция срещу расизма в предстоящия турнир - моля, не се колебайте да го направите. Първите 10 хиляди в глоби са от мен", написа капитанът.

Dear fellow @easyCreditBBL Players. If you want to express yourselves and take a stand against racism in the upcoming tournament - please feel free to do so. The first 10k in fines are on me!