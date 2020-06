Виктор Полетаев напусна Кузбас

View this post on Instagram

Друзья , пришло время , когда я хочу официально сообщить о своем переходе ! Хочу сказать большое спасибо @kuzbassvolley , болельщикам @vkkuzbass_fans , руководству и персоналу клуба!Нам с вами есть , что вспомнить и чем гордиться ! Желаю всем удачи и здоровья!

A post shared by Poletaev#17 (@viktor_poletaev) on Jun 3, 2020 at 2:55am PDT