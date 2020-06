Официално: Кайл Хайнс си тръгна от ЦСКА (Москва)

Капитанът на баскетболния ЦСКА (Москва) Кайл Хайнс официално напусна клуба, съобщава пресслужбата на тима.



"Това далеч не е най-добрият ден за клуба и нашите фенове, каза президентът на ЦСКА Андрей Ватутин. "Разбира се, на всеки от нас изглеждаше, че Кайл и ЦСКА са неразривно свързани, надявахме се да продължим сътрудничеството си до тази сутрин, но все пак животът ни дава нови предизвикателства. Кайл прекара седем страхотни сезона с нас, помогна ни да спечелим две титли в Евролигата, справяйки се блестящо с функциите на капитан, и се превърна в истински символ на отбора. Неговият принос за цялостния ни успех е огромен и ние уважаваме решението му да поеме към ново предизвикателство, са започне нова фаза в живота си", добави Ватутин.



Thank you, champion!



Two-time @EuroLeague champion with CSKA @SirHines will continue his career with the other team.



Kyle played 414 games for CSKA (fifth in club’s history), he scored 3227 points, made 1703 rebounds (third) and blocked 284 shots (second). pic.twitter.com/hS4XxbZ8oA