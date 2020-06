В Германия няма да наказват Санчо и останалите заради отдаването им на почит към Флойд

От Германския футболен съюз официално обявиха, че няма да наказват Джейдън Санчо, Ашраф Хакими, Уестън Маккени и Маркус Тюрам заради тяхното отдаване на почит към починалия афроамериканец Джордж Флойд по време на мачовете в Бундеслигата от миналия уикенд.



ФИФА призова федерациите да не санкционират футболисти за прояви на солидарност с Джордж Флойд

"ГФС е твърдо против всички форми на расизъм, дискриминация и агресия, като подкрепя толерантността, откритостта и различието. Играчите имат нашите уважение и разбиране към техните действия", заяви президентът на централата Фритц Келер.

The DFB control committee will not take any measures against Weston McKennie, Jadon Sancho, Achraf Hakimi and Marcus Thuram for showing solidarity with the #BlackLivesMatter protests.



DFB President Fritz Keller: "The players have our respect and understanding for their actions." pic.twitter.com/ZQmaLouk4G