Йозил вече няма да бъде рекламно лице на adidas

Плеймекърът на Арсенал Месут Йозил повече няма да бъде спонсориран от спортния бранд adidas, твърди "Билд". Според вестника германската фирма няма да продължи контракта между двете страни, който изтича през това лято. Техните договорни взаимоотношения са от 2013 г. насам и са на стойност 22 млн. паунда.

Предполага се, че публичният имидж на футболиста може да е повлиял за решението. През 2018 г. той се отказа от националния отбор на Германия, като обвини местната федерация в расизъм след своя среща с турския президент Реджеп Ердоган. Миналия юли пък Йозил беше нападнат от въоръжени мотоциклетисти. Наскоро той си навлече гнева на феновете на Арсенал, след като отказа да си намали заплатата заради пандемията от коронавирус. Възможно е обаче от adidas да са решили за това с цел да намалят своите разходи.

Adidas won't be renewing their contract with Mesut Ozil this summer. Ozil's public image is said to be one of the major factors behind Adidas' decision, following a number of controversial incidents in recent years. [@BILD] pic.twitter.com/9yThwv4qGO