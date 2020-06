Тенис Пиронкова: Животът е такъв, какъвто го направим 03 юни 2020 | 16:29 - Обновена Прочетена 457 0



Цветана Пиронкова даде на феновете си ясен знак, че чака с нетърпение момента на завръщането си в професионалния тенис. Последният мач на дългогодишната бивша първа ракета на България, преди тя да постави кариерата си на дълга пауза, бе на "Уимбълдън" през юли 2017 година, където тя загуби от бившата №1 в света Каролин Вожняцки. Травма в рамото, бременност и майчинство откъснаха пловдивчанката от корта, но по-рано тази година, малко преди разгарянето на пандемията от коронавирус, тя обяви, че планира да се завърне в WTA тура. Все още не е ясно кога точно ще се случи това, но 32-годишната тенисистка явно е готова за предизвикателството.



"Животът е такъв, какъвто ние го направим. Винаги е било и винаги ще бъде така", е написала Пиронкова в Instagram, като е публикувала и своя снимка, на която замахва с ракетата и е вперила поглед напред.



Пиронкова е бивша полуфиналистка (2010) и четвъртфиналистка (2011) на "Уимбълдън", като има и един 1/4-финал на "Ролан Гарос" (2016). През 2014 година печели единствената си титла до момента на ниво WTA - на престижния турнир в Сидни.

