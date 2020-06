Скалони: Треньорът на Барса ще има същия проблем като мен, ако Лаутаро отиде там

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони коментира възможността нападателят на "Албиселесте" Лаутаро Мартинес да премине от Интер в Барселона.



"Би било предимство за нас, но Лаутаро все още е млад. Той има още много за учене и също така, както се случи в Интер, той трябва да се бори за своето място в Барса. Нужно е да му дадем време да достигне нивото на своите сънародници като Серхио Агуеро, например. Той определено има светло бъдеще пред себе си, но повтарям - все още има много за подобряване. В момента се говори много за Лаутаро, но Кун чупи всеки рекорд. Отвреме навреме ще решаваме кой да носи нашата фланелка с номер 9. Все пак, ако той наистина реши да отиде в Барселона, техният треньор ще има същия проблем като мен - да избира кой да играе измежду редица топ нападатели", заяви Скалони пред TyC Sports.

Lionel Scaloni (Argentina coach) "If Lautaro Martinez plays with Messi, he is better, no doubt. Beyond that, later he will have to fight for the position as he did in Inter. He has a huge future but still has a lot to give." [tyc sports] pic.twitter.com/k36QEPGJA3