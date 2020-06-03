Обявиха съдията за дербито Левски - Лудогорец

|
|
|
efbet Лига
Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 25-ия кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Лудогорец е поверено на Николай Йорданов, а Волен Чинков ще свири първия мач от програмата - Локомотив (Пловдив) - Етър.
5 юни, петък 18.45 часа
ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Антон Симеонов Генов
5 юни, петък 21.00 часа
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
6 юни, събота 17.00 часа
ПФК Дунав - ФК Арда
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
6 юни, събота 18.45 часа
ПФК Ботев - ПОФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Валентин Желев Добрев
6 юни, събота 21.00 часа
ФК Витоша - ПФК ЦСКА-София
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
7 юни, неделя 20.30 часа
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Петър Стоянов Петров
8 юни, понеделник 20.30 часа
ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Деница Павлова Крумова
Още по темата
|
›› Видео
›› efbet Лига
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› БГ Футбол
›› Novini.bg
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 1
отговор
Им назначиха Николайчо, под съдийската фланелка облича една синя с Л. Не им помагат по никакъв начин! Рейтинг: 0 1