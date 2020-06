128 години Ливърпул

Ливърпул е 6-кратен шампион на Европа и 18-кратен първенец на Англия. За последно тимът триумфира в първенството на Англия през 1990 година, а този сезон е съвсем близо до първата си титла след учредяването на Висшата лига през 1992 (дотогава Първа дивизия). Очаква се след рестартирането на сезона, който бе прекъснат заради пандемията от коронавирус, Ливърпул най-сетне да сложи край на 30-годишното чакане.

Today, Liverpool Football Club is 128 years old!



One hundred and twenty-eight years, full of highs and lows, magical moments, plenty of trophies and so many memorable nights with our supporters



Here's to many more, Reds #YNWA pic.twitter.com/3SjuwA4KVo