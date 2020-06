Саул разкри новия си клуб

Преди три дни халфът на Атлетико Мадрид Саул Нигес оповести в Туитър, че днес ще обяви името на новия си клуб. Множество фенове на Манчестър Юнайтед, чиято трансферна цел е той, си помислиха, че става въпрос именно за "червените дяволи".



Саул със загадъчно съобщение за нов клуб

Оказа се, че футболистът не е имал предвид трансфер в друг отбор, а създаването на нов такъв. По обяд Саул разкри в социалните мрежи, че той и брат му Аарон, в партньорство с Nike, ще основат нов клуб в родния им Елче - Club Costa City. Той ще стартира през сезон 2020/21 и ще разполага с над 30 състава и повече от 500 футболисти от мъжки и женски пол в различните възрастови групи между 4 и 18 години.

THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY @clubcostacity



https://t.co/5DnWj0KRYQ pic.twitter.com/qk980lCi0R