Бен Симънс: Доналд Тръмп е страхливец

Плеймейкърът на Филаделфия Бен Симънс е поредната личност от НБА, която напада Доналд Тръмп с публикация в социалните мрежи. Симънс написа, че действията и думите на президента са страхливи и целят да насаждат омраза и раздвоение на обществото. Грег Попович с остри критики по адрес на Доналд Тръмп, нарече го идиот

"Той не показва как трябва да изглежда един лидер. Неговите действия и студени думи са страхливи. Не позволявайте на тези съобщения, целящи да носят омраза и раздвоение, да отвлекат вниманието ви от истинската цел - единство и равност, която се постига чрез любов и съчувствие. Обичам ви, пазете се", написа Симънс в "Туитър".

This is not what a leader looks like. His actions and cold words are cowardly. Do not allow these messages of hate and divide draw your attention away from the REAL goal of UNITY and EQUALITY which is achieved through LOVE and COMPASSION. I love y’all, stay safe