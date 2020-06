Краля на клея стана на 34

Днес един от най-великите играчи в историята на тениса Рафаел Надал навършва 34 години. Със своите 19 титли от "Големия шлем" испанецът е съвсем близо до рекордните 20 за всички времена на доста по-възрастния от него Роджър Федерер. Надал неслучайно е наричан Краля на клея - той е без съмнение най-великият играч на червено в историята, а рекордът му от 12 титли на "Ролан Гарос" много трудно някога ще бъде подобрен.

