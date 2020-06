Официално: Олимпия (Милано) с първо ново попълнение

Участникът в Евролигата Олимпия (Милано) продължава да е най-активният отбор на трансферния пазар. Италианският клуб си осигури привличането на свободния агент Малкълм Дилейни с договор за следващите 2 години.

"Просто искам да споделя колко съм щастлив и развълнуван за това, че започвам ново предизвикателство, както и за това, че съм част от мащабен проект, който се приготвя в такъв исторически слуб. Нямам търпение да пристигна в новия си дом в страхотния град Милано", каза Дилейни.

