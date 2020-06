ММА Кормие: Макгрегър - Силва е по-голяма битка от Джоунс - Нгану 03 юни 2020 | 11:01 Прочетена 58 0



Наскоро Силва предизвика Макгрегър в социалните мрежи и ирландецът набързо прие предизвикателството.



Кормие вярва, че този двубой има доста смисъл, защото в момента няма друг логичен противник за "The Notorious". View this post on Instagram A post shared by Scott Bell (@biasedgrappler) on May 29, 2020 at 8:35am PDT Даниел Кормие изгаря от любопитство да види Конър Макгрегър срещу Андерсън Силва.Наскоро Силва предизвика Макгрегър в социалните мрежи и ирландецът набързо прие предизвикателството. "Ако няма кой друг да се бие с Макгрегър, да... бих гледал тази битка. И то с голям интерес. Щом всички други в категорията му са заети. Работата е там, че хората винаги си измислят някакви проблеми. Например относно Конър срещу Хабиб - Конър не заслужава двубой за титлата, трябва да се бие с Джъстин Гейджи. Добре, но пък не трябва да се бие с Джъстин, защото Джъстин заслужава двубой за титлата. Така че той няма място в леката категория. Добре, отива в полусредната, където иска двубой с Усман, но не го заслужава. Не искаме да гледаме Конър срещу Масвидал, защото Масвидал трябва да се бие с Усман. Добре, значи и това отпада. Ами Диаз? О, не, вече не сме заинтересовани от двубой с Диаз. Нека се бие с Андерсън Силва. Какво значение има. Всеки има проблем с всичко и така никога няма да имаме смислен двубой. Аз ще гледам 100% срещата със Силва. Ще бъде голям двубой."

И макар че спортните фенове още се колебаят как да приемат тази битка, Кормие смята, че това е едно от най-големите събития, които UFC може да направи в момента. По-голямо и от Джон Джоунс срещу Франсис Нгану.



И макар че спортните фенове още се колебаят как да приемат тази битка, Кормие смята, че това е едно от най-големите събития, които UFC може да направи в момента. По-голямо и от Джон Джоунс срещу Франсис Нгану.



