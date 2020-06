Бокс Чисора: Ще притисна жестоко Усик 03 юни 2020 | 10:53 Прочетена 130 0



Усик е fлимпийски златен медалист и направи дебюта си в тежката категория през октомври с победа. Чисора обаче е уверен в своя успех заради по-големия си размер и опит.



"Това е голяма стъпка за мен, сподели Чисора. - Ще се бия с един от най-добрите в света. Най-добрите са той, Тайсън Фюри и Канело Алварез. Така че ще се бия с един от най-добрите. Развълнуван съм като дете преди Коледа.”

Чисора използва времето преди битката, за да се поддържа в оптимална форма.



"Изолацията беше добре за мен. Прекарах време със семейството си. Всеки ден се моля на Бог и се надявам да ми даде сила, за да се събудя на следващия ден и да отида в залата, където да се раздам на 100%. Всеки ден се будя силен и тренирам здраво”, заяви той.



