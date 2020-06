Англия Челси стана поредният клуб, изразил подкрепата си към случващото се в САЩ 02 юни 2020 | 19:07 - Обновена Прочетена 194 0



Играчите на Челси са поредните, които подкрепиха протестите в САЩ след смъртта на Джордж Флойд от миналата седмица. Футболистите и щаба на отбора застанаха на колене по време на своята тренировка, като формираха буквата "Н", с която започва английската дума "humans", преведена на български "хора". По този начин лондончани показаха позицията си против расизма. Капитанът на отбора Сесар Аспиликуета, който е един от инициаторите за тази идея, заяви пред клубния сайт какво е посланието, което искат да отправят играчите на Челси: "Това е нещо, чрез което искаме да изразим позицията си, че живеем в свят, който искаме да подобрим в бъдеще, да бъдем по-добри, с повече любов, без омраза. Наскоро видяхме резултатите от расизма и виждаме с всеки един изминал ден, че този вид омраза трябва да бъде изкоренена от обществото и ние искаме да имаме своята роля в това. Много сме горди, че сме част от Челси и предприемаме действия, като участваме във всякакви кампании. Искаме да опитаме да помогнем по всякакъв начин, по който можем. Това е част от нашите ценности и ние приемаме всичко много сериозно", коментира капитанът. .@cesarazpi has told us what message the Chelsea players want to get across to accompany their collective action at Cobham today… https://t.co/cSBSg9Rwvt — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 2, 2020 Аспиликуета призна, че играчите следят внимателно новините през последните дни и реакцията в световен мащаб на събитията този път е доказателство за решимостта на хората по целия свят да застанат рамо до рамо пред несправедливостта.



Ливърпул коленичи в памет на Джордж Флойд Вчера футболистите на Ливърпул също отдадоха почит на починалия Джордж Флойд, като застанаха на колене по време на тренировка. Отборът показа позицията си срещу расизма и подкрепи протестите в САЩ.



