Президентът на Бенфика: Това лято щяхме да продадем двама играчи за по 100 милиона

Президентът на Бенфика Луиш Филипе Виейра разкри как пандемията от коронавирус е провалила плановете на клуба.

"Ще трябва да прибегнем до наеми на играчи, може би един или два. Наскоро заплатихме 75 млн. евро за облигация. Това, което беше предвидено за тази година, не можем да го постигнем. Но трябва да знаем как ще продължим да бъдем автономни. Никога не бихме продали играчи на загуба. Налага се да намери други източници на приходи. Идеалното решение е да няма повече прекъсвания на шампионата. В момента не можем да планираме нищо в рамките на месец През януари получих оферта от 60 млн. евро за Карлос Винисиус и не го продадох. Цената му е 100 млн. евро. Ако не беше пандемията, това лято Бенфика щеше да продаде двама играчи за общо 200 млн. евро", сподели Вейра пред клубната телевизия.

