ПСЖ изпуска пореден свой голям талант

Един от най-големите таланти на Пари Сен Жермен е на път да си тръгне като свободен агент, пише "Екип". Става въпрос за 17-годишния Адил Аушиш.

Атакуващият халф стана топ реализатор на миналогодишното европейско първенство до 17 г., като вече има три мача и един гол за мъжия състав. Феновете на тима го считат за един от най-обещаващите играчи на парижани, но според изданието той ще напусне френската столица. Оттам твърдят, че Аушиш вече се е договорил със Сент Етиен, като дори щял да получи 4 млн. евро при подписването на договора. Сделката все още не е официална, но младият футболист вече е преминал медицински прегледи в бъдещия си клуб.

INFO SAINTE INSIDE

Les amis, nous sommes en mesure de vous confirmer qu’Adil #Aouchiche sera bel et bien stéphanois à partir de la saison prochaine

Tout est OK et le contrat aurait déjà été signé !Officialisation à venir d’ici la reprise de l’entraînement le 15 Juin ! pic.twitter.com/TUzbH7jffP