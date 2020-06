Англия Бруно Фернандеш: Сега идва най-трудната част 02 юни 2020 | 17:53 - Обновена Прочетена 283 0



"За мен девет мача не е достатъчно добре, защото сега идва най-трудната част. Другите футболисти са запознати с играта ти, как се движиш, как подаваш, как стреляш. Нещата ще станат трудни сега", сподели Фернандеш.



"Сега трябва да повиша нивото си и да работя повече. Да разбирам повече отборите, срещу които играя, защото те ще знаят повече за мен. Трябва да съм подготвен за трудностите", допълни той.



Manchester United have scored 21 goals in the eight games where Bruno Fernandes has started. Prior to his arrival, they had scored 13 in their last eight pic.twitter.com/v0IDLSkrnK — utdreport (@utdreport) May 29, 2020

Португалецът се адаптира много бързо към английското първенство, като в девет мача отбеляза 3 гола и направи четири асистенции. "В Англия не е като да тичаш повече, защото тичането е еднакво и в Италия и Португалия, но вероятно е нужно да тичаш повече на високо темпо. Връщаш се по-бързо и понякога, когато печелиш топката, това ти отваря пространства", обясни играчът.



"Моята визия за идването ми в Манчестър бе, че съм в един от най-добрите клубове в света. За мен, това е най-големият клуб в Англия. Идеята ми е следващите години да се се справям по-добре, отколкото досега", каза още той.

