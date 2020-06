Пипо Индзаги се е прицелил в рекордите на Серия "Б" и е готов за елита

Треньорът на Боневенто Филипо Индзаги заяви, че се е прицелил в рекорда на Дидие Дешан в Серия "Б" и че престоят му в Милан е помогнал за това да повярва да стане треньор.

Боневенто се намира на върха в класирането на второто ниво от италианския футбол с 20 точки преднина пред Кротоне, като отборът на Индзаги е непобеден от 26 октомври 2019 г. Впечатляваща е и гостуващата серия на тима, като бившият италиански футболист иска да подобри предишния рекорд за най-много поредни победи на гостуващ отбор.

"Трябват ни 8 точки. Имаме две гостувания срещи Кремона и Емполи. Имаме 7 поредни гостуващи победи, рекордът е 8, а най-много общо такива, откакто Серия "Б" е с 20 отбора, има Торино през сезон 2000-2001 с 10 такива, а ние засега имаме 9. Ако победи Кремона ще изравним тези два рекорда. След това има останали. Ако подобрим този на Дешан (за най-много победи - б.р.), докато водеше Ювентус, ще е нещо уникално", заявява пред Gazzetta dello Sport Индзаги.

#Benevento coach Filippo Inzaghi has targeted Didier Deschamps record in #SerieB and claimed his stint at #ACMilan helped him: “It gave me the belief that I could be a coach.” #Juventus #Torino #SerieA https://t.co/f6QL14MKVR pic.twitter.com/2ZzqJB3H45