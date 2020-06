Тенис Кухнята на "Уимбълдън" ще осигурява храна на нуждаещи се хора 02 юни 2020 | 16:49 Прочетена 33 0



копирано









От All England Club обявиха още, че са направили финансово дарение на City Harvest чрез Фондацията на "Уимбълдън". Кухнята на All England Club, където се провежда най-престижният тенис турнир в света "Уимбълдън", ще приготвя в продължение на 3 месеца по 200 обяда на ден за нуждаещи се хора в съсдни квартали в Лондон. За приготвлението на храната ще се грижи компанията Food & Drink, която е целогодишен партньор на All England Club. Доставянето на храната за нуждаещите се пък ще бъде извършвено от благотворителната организация City Harvest, която по време на пандемията от коронавирус е осигурила на хора в затруднено положение над 1,5 милиона обяда.От All England Club обявиха още, че са направили финансово дарение на City Harvest чрез Фондацията на "Уимбълдън". 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 33

1