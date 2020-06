Трагедия в семейството на Гатузо

Сестрата на наставника на Наполи Дженаро Гатузо - Франческа, почина на 37-годишна възраст, след като беше приета за интензивно лечение през февруари.

След мача срещу Сампдория треньорът на неаполитанците отказа да дава интервюта, тъй като искаше да посети сестра си в болницата, в която беше приета същата вечер. Оттогава тя неизменно беше в лечебното заведение, но състоянието й се е влошило и е починала тази сутрин. Рино разбрал за трагичната вест по време на днешната тренировка в клубната база. Франческа Гатузо се спомина във Варезе, а в миналото дълги години работеше като секретарка в офисите на Милан.

Gennaro Gattuso's sister, Francesca Gattuso, has died at the age of 37. Our thought and prayers are with the family. pic.twitter.com/HWJRcI1FyO