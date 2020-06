Англия Роджърс: Тъжно е да говорят така за Коутиньо 02 юни 2020 | 14:30 - Обновена Прочетена 658 0



Chelsea tried to sign Philippe Coutinho when he was 14, reveals Brendan Rodgers https://t.co/MNYDYp2mrJ — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) June 2, 2020

Мениджърът на Лестър Брендън Роджърс записа с похвали Филипе Коутиньо . Двамата работиха заедно в Ливърпул преди мениджърът да бъде уволнен от мърсисайдци. Бразилецът пък изживява трудни моменти, откакто напусна " Анфийлд "."Ако сте гледали отборите ми по-дълго време, ще видите, че аз харесвам бързина, ротации, движение, скорост, мощ. Това е основата на футбола ми. Когато гледах отбора в първите шест месеца, имаше някои елементи, които липсваха", разказва Роджърс за началото си в Ливърпул."Познавам Филипе още от дните ми в Челси . Опитахме да го вземем там, когато беше още на 14 години, но той вече се беше обвързал с Интер . Говорихме за него и продължихме да го следим.След това изненадващо той беше на разположение, когато беше на 19. Ние си помислихме: "Уау, нека да вземем момчето". Повечето хора вероятно не мислят, че той е за Висшата лига, когато го погледнат. Но какъв талант е. Той впечатлява хората с уменията си. Тъжно е да се види как хората сега говорят за него, защото не се е получило на определено място. Ако се завърне в Англия, ще покаже, че е на световно ниво."

