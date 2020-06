Ботев (Пд) почете 144-ата годишнина от смъртта на клубния патрон (снимки)

View this post on Instagram

Ботев (Пловдив) почете 144-ата годишнина от героичната смърт на своя патрон Христо Ботев. Венци и цветя пред бюст-паметника на революционера и писателя в Цар Симеоновата градина положиха клубното ръководство, треньорският състав на представителния мъжки отбор, както и десетки фенове. Слово произнесе Манол Пейков, носител на Награда "Пловдив“ за ярки постижения в културния живот на града, реализирани през предходната 2019 година в раздел "Художествен превод“. Водещ на събитието бе Златко Павлов. Венци и цветя бяха положени и пред бюст-паметника на Христо Ботев на "Футболен комплекс Ботев 1912".

A post shared by Botev Plovdiv (@pfcbotevofficial) on Jun 2, 2020 at 3:34am PDT