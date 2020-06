Барселона се разбра с Лаутаро Мартинес

Нападателят на Лаутаро Мартинес се разбра за своя личен договор с Барселона. 22-годишният аржентинец ще печели по 12 милиона евро на година в каталунски клуб плюс бонуси, съобщава журналистът Никола Скира в Twitter.

Total agreement between #LautaroMartinez and #Barça for a wages of €12M a year + bonuses. Now in the next weeks #Barcelona must reach an agreement with #Inter, that ask the clause (€111M) but with €90M + a player could accept. Last #FCB bid (rejected) was €60M + Vidal&Semedo