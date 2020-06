Испания Бивш испански съдия към Моуриньо: Има само един петел тук и това не си ти, а аз 02 юни 2020 | 12:10 - Обновена Прочетена 133 0



Беше краят на ноември 2010 г. Жозе Моуриньо за първи път гостуваше на "Камп Ноу" като треньор на Реал Мадрид и искаше да постави фокуса върху главния съдия Едуардо Итуралде. "Не ме притеснява рефера, но ако взема статистиката и някои материали, които съм чел във вестниците, Барса са щастливи с Итуралде, а Реал по-малко. Аз обаче смятам, че това е някак си случайно. Итуралде не е фен на Барселона, а на съдиите. Имам вяра в него и очаквам той да се справи добре. Ако играчите му помогнат, ще е по-лесно да се справи добре. Ако обаче не поучи помощ, няма да е толкова лесно. Искаме да помогнем на съдията, а не да му правим живота труден", заяви Моуриньо преди мача. Въпросното Ел Класико завърши с разгромното 5:0 за каталунците, като сега самият Итуралде разказва за своята среща със Специалния веднага след последния съдийски сигнал. "Тъй като той е толкова експресивен, лесно е да го видиш как идва. Ти виждаше Моу толкова лесно. Това той го каза преди онова 5:0, което се изигра в понеделник заради избори. Излезе на първата страница на вестниците, като всички го прочетохме и чухме. Той искаше да ми повлияе, разбира се. Ако ти си подпалвач, винаги трябва да си такъв. Не можеш да си подпалвач и след това 90 минути да си останеш седнал. Ако си петел, винаги си такъв. Накрая той дойде да ме поздрави. Аз го обгърнах през рамото и му казах: "Сбърка в едно нещо. Тук има само един петел и това не си ти, а аз"", сподели Итуралде пред Carrusel Deportivo. Nuestro @itu_edu recuerda qué le dijo a Mourinho en esta foto al final del Barça 5-0 Real Madrid



"Al final del partido Mourinho viene a mí y me dice 'muy bien Iturralde' y yo le digo 'te equivocas en una cosa: aquí hay un gallo y no eres tú soy yo" pic.twitter.com/eu9DMa4H3x — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 31, 2020 Въпреки това, бившият испански рефер признава, че по-трудно е ръководел мачовете на Джосеп Гуардиола, защото той бил "по-загадъчен". Той също така разказва как в Реал не са искали той да свири финала за Купата на краля срещу Барселона през същия сезон. Тогава главен съдия беше Алберто Ундиано Майенко, а "белите" спечелиха с 1:0 с гол на Кристиано Роналдо в продълженията. "Това беше най-лошата епоха по отношение на напрежението между играчите. Преди началото на мачовете те се поздравяваха, говореха си,... При Моуриньо дори не се и поглеждаха. В онзи известен финал тези, които ми наложиха вето, бяха Реал Мадрид, тъй като се очакваше много напрегнат двубой. Трябва да се помисли какъв тип съдия има за даден тип мач. Ако някой друг бъде назначен, той дори може да промени резултата", допълни Итуралде.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 133

