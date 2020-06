В Барселона е имало 7 случая на заразени с коронавирус

В отбора на Барселона е имало седем положителни теста за COVID-19, твърди каталунското радио RAC 1. Става въпрос за петима футболисти и двама треньори на клуба. Резултатите са излезли още в началото на пандемията и са били от кръвни тестове. Всички заразени обаче са били асимптоматични, като вече са напълно излекувани и готови за подновяването на първенството.

Такава информация не беше съобщена официално нито от клуба, нито от Ла Лига. Според източника има известно притеснение сред треньорския щаб, че с връщането към тренировките петимата играчи биха могли да бъдат по-предразположени към контузии. Въпреки това, в момента съставът на Барселона тренира нормално, като единственият, който е в лазарета, е Мончу. Той е част от дубъла на каталунците, като периодично се включва в заниманията на първия тим. Самюел Юмтити пък получи травма още на първата тренировка след паузата, но вчера той се върна към нормалния тренировъчен режим.

