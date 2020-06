Ювентус предлага Бернардески срещу Жоржиньо

В Ювентус са предложили на Челси крилото си Федерико Бернардески в замяна на техния халф Жоржиньо, пише "Гадзета дело спорт".

Според изданието най-вероятно е да се стигне до размяна между двата клуба, като Маурицио Сари на драго сърце би тренирал италианския национал в трети различен отбор след Наполи и "сините". Що се отнася до Бернардески, той е отворен към възможността да замине за Лондон, което би направило сделката осъществима. Предстои обаче да се разбере дали Челси ще са съгласни да разменят своя полузащитник за 26-годишния играч. През лятото на 2017 г. Ювентус плати на Фиорентина 40 млн. евро за него, но той така и не успя да се наложи в състава, въпреки че беше използван на различни позиции. През настоящия сезон Бернардески има само един гол и една асистенция в 11 мача за отбора.

