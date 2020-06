Скоулс: Ако не бяха Реал и Барса, Юнайтед щеше да спечели ШЛ още 4-6 пъти

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс е убеден, че ако не са били силните състави на Барселона и Реал Мадрид, "червените дяволи" са щели да имат още 4 до 6 завоювани трофея от Шампионската лига. Тимът е печелил турнира три пъти - през 1968, 1999 и 2008 г., а през 2009 и 2011 г. загуби на финала от каталнуците.

"Наистина нямахме никакъв късмет. Във всяка друга ера щяхме да спечелим на четири, пет или шест пъти Шампионската лига. Но отборите, които имаше... Поглеждаш Барселона на Джосеп Гуардиола - Иисусе, колко добри бяха те?! В халфовата линия те разполагаха с Андрес Иниеста, Чави, Серхио Бускетс и Лионел Меси. Тиери Анри отляво. Централни защитници бяха Жерард Пике и Карлес Пуйол. Просто нереално. Без съмнение това е най-добрият тим, срещу кой съм играл. Те са сред най-добрите отбори в историята.

Paul Scholes insists ‘ridiculous’ Barcelona and Real Madrid teams stopped Man Utd from winning six Champions Leagues https://t.co/vDG8C1X9iw