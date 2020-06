Официално: Реал Мадрид няма да довърши сезона на "Бернабеу"

Реал Мадрид няма да изиграе оставащите си домакински мачове от испанското първенство на клубния си стадион "Сантиаго Бернабеу". Това обяви президентът на клуба Флорентино Перес.

"Белите", които заемат второ място във временното класиране на Ла Лига, ще завършат кампания 2019/20 на тренировъчния си комплекс, като ще използват стадион "Алфредо ди Стефано" във Валдебебас."Решението ще ни помогне за завършим в срок ремонтните дейности по "Сантиаго Бернабеу"", заяви Перес в писмо до клубните членове. Испанското първенство ще бъде възобновено на 13 юни след тримесечно прекъсване заради пандемията от COVID-19.

