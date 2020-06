Трима футболисти на Чарлтън отказаха да играят при подновяването на Чемпиъншип

Трима футболисти на Чарлтън отказват да играят в доиграването на първенството в Чемпиъншип, след като беше обявен предварителен план за рестарт от 20 юни. Това обяви мениджърът на клуба Лий Бойър, като в групата на отказалите е и голмайсторът на тима Лайл Тайлър, опасяващ се от контузии.

Бойър обяви пред talkSPORT имената и на другите двама играчи. Това са опитният бранител Крис Соли, който играе за "червеношийките" от 2009 година, както и пристигналият под наем халф Дейвид Дейвис. Чарлтън е застрашен от изпадане, а договорите изтичат на 30 юни. Футболистите трябва да подпишат едномесечни анекси, за да бъдат редовно картотекирани при непредвиденото удължаване на първенството.

Charlton's top scorer Lyle Taylor will not play when the season resumes because he does not want to risk getting injured, boss Lee Bowyer says.



More: https://t.co/icAZcwApt7 pic.twitter.com/RYMGb2s2Zf