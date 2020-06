Гьотце определено ще пасне в Ла Лига, смята Тер Стеген

Плеймейкърът на Борусия (Дортмунд) Марио Гьотце, който със сигурност ще напусне отбора като свободен агент след края на сезона, определено би паснал в Ла Лига. Така смята бившият му съотборник в националния тим на Германия Марк-Андре тер Стеген, който играе именно в испанското първенство.

"Марио е футболист, който може да борави с топката и да развива играта. Той определено ще пасне в Ла Лига. Не знам дали целта му е да играе футбол. Когато си говорим един с друг, никога не обсъждаме футболни теми. За мен само е важно той да вземе правилното решение и да е щастлив. Той би бил подходящ за много клубове и може да направи разликата в тях", заяви Тер Стеген пред "Кикер" и DAZN.

Marc-Andre ter Stegen thinks Mario Gotze would be a success in La Liga, telling kicker/DAZN: "Mario is a player who can control the ball and advance the game. He would definitely fit in the Spanish league." #BVB