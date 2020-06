Оливер Кан е скептичен за трансферния пазар, Хавертц и Сане

Легендата на Байерн (Мюнхен) Оливер Кан, който е член на Борда на директорите на клуба, не очаква големи трансфери това лято заради кризата, породена от пандемията от коронавирус. Той също така призна, че отборът трудно ще привлече Кай Хавертц от Байер (Леверкузен) и Льорой Сане от Манчестър Сити заради действащите им договри с техните тимове.

"В момента има напълно различни неща за оправяне. Ако въобще пазарът започне, аз съм по-скоро скептичен. В момента следим за всичко, както много други европейски клубове. Не съм видял отборите да са готови да правят големи трансфери. Разбира се, че Хавертц е топ талант и голям играч, но това не означава че Байерн се интересува от всички тези добри футболисти. Той има договор до 2022 г. Сане има контузия зад гърба си, като се опитва лека-полека да се съвземе. Мисля, че сега е трудно да се говори за играчи с текущ трудов договор.

Oliver Kahn on transfer: "At the moment there are completely other things to deal with. We're looking at everything at the moment, like many European clubs. I don't think that clubs are ready to make big transfers" [Sky90] pic.twitter.com/IVkkb91I3x