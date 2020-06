Унион привлече Бюлтер за постоянно

"Стъпката, след която преминах в Унион миналото лято, беше правилната за мен. Първата година в елита беше невероятна за мен и вече пазя много спомени и опит. Изиграх добра роля в положителното развитие на първенството за нас до този момент", категоричен е Бюлтер пред официалния сайт на Унион.

After a successful loan spell with 1. FC Union Berlin, Marius Bülter's stay in Köpenick is now permanent.#fcunion pic.twitter.com/9J3GUl8ZJs