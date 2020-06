Женя Гребенников благодари на Тренто

View this post on Instagram

TRENTO È arrivato per me il momento di ringraziare te, la societa, tifosi, giocatori, allenatori e staff. Devo ammettere che alle volte è più facile esprimersi per iscritto che a voce, quindi traggo beneficio da questo messaggio. Perché le emozioni che mi hai fatto vivere saranno impresse per sempre nella mia memoria. Mi hai fatto crescere sia dal punto di vista sportivo che umano. Grazie a te ho imparato molto! I miei due anni trascorsi con te mi hanno permesso di superare un traguardo fondamentale nella mia carriera. E ho ottenuto da te più di quanto mi aspettassi. Sarò sempre grato. Il vostro supporto, il vostro investimento e le vostre capacità di ascolto sono stati la forza trainante per me in questi due anni. Grazie per avermi fatto evolvere. Sei stata un pilastro della mia carriera. Ci vediamo presto per nuove avventure, perché non dimentichiamo che c'é sempre il sole a Trento #vollleyball

A post shared by Grebennikov Jenia (@grebennikov_jenia) on Jun 1, 2020 at 3:11am PDT