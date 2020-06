Президентът на Милан: Утопично е да се очаква бързо възраждане на клуба

Президентът на Милан Паоло Скарони смята за утопична възможността клубът бързо да се върне към старата си слава предвид кризата при "росонерите" от последните години. Той също така говори и за други теми, свързани с отбора и местния футбол.

Надявах се, че Купата на Италия ще се изиграе през август за по-добър рестарт. Два мача, пълни с адреналин, непосредствено след паузата са много стресиращи за играчите. Накрая беше постигнат компромис за 12 юни, оставам оптимист. В лигата всички гласувахме единодушно за подновяването на сезона. Готови сме да играем възможно най-скоро. Засега имаме доверие в Стефано Пиоли. Не знам дали ще пристигне германският наставник. Иван Газидис взима решенията. Дори не знам кога той говори с други кандидати. Имаме вяра в Пиоли и в Паоло Малдини. Оставам фокусиран върху план "А" за шампионата, така че се надявам да няма нужда от план "Б" или план "В". Този дебат не ме вълнува много. Концентриран съм върху завръщането и приключането на първенството на терена. Сигурен съм, че относително бързо ще загърбим коронавируса.

