Кузбас представи Иван Зайцев

View this post on Instagram

Cara Modena, guardami negli occhi, come hai sempre fatto, oggi piu che mai . Se guardi attentamente, vedrai lo sguardo di chi ha trovato finalmente un posto da chiamare casa. Vedrai le lacrime di gioia e dolore che scendono lungo la mia guancia, per le vittorie e le sconfitte. Vedrai la mia anima che si e legata a te, perche tu me l'hai permesso, mostrandomi la tua vera e stupenda natura. Vedrai soprattutto un uomo che non vede l'ora di tornare, perche dopo anni da vagabondo tu sei la mia stella polare. E allora grazie Modna, ci vediamo presto! Ivan. "Sai che cosa penso Che se non ha un senso Domani arrivera Domani arrivera lo stesso Senti che bel vento Non basta mai il tempo Domani e un altro giorno, arrivera"

A post shared by Ivan Zaytsev (@zaytsev_official) on Jun 1, 2020 at 4:38am PDT