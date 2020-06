Шампион на НБА се вбеси и наби човек на улицата (видео)

Шампионът на НБА с Кливланд Кавалиърс през 2016 година Джей Ар Смит наби човек, който счупил прозореца на автомобила му. В интернет се появи видео от стълкновението между 34-годишният Смит и мъжа. На него се вижда как баскетболистът удря и рита другия човек. Всичко това се случва на фона на протестите в САЩ, предизвикани от убийството на чернокожия мъж Джордж Флойд от страна на бял полицай.

В емоционално видеообръщение Джей Ар Смит обясни действията си, казвайки, че на записа се вижда само как той се саморазправя с другия мъж, но не е показано как битият човек е счупил прозореца на автомобила му. “Едно от тези “ш****и бели момчета не знаеше къде върви и счупи прозореца на превозното ми средство. Догоних го и му сритах з*****а”, каза Смит, който в момента е свободен агент, а в кариерата си в НБА е играл още за Ню Орлиънс Хорнетс, Денвър Нъгетс и Ню Йорк Никс.

JR Smith caught a vandal busting out the window on his car during the protests out in LA. The vandal caught those hands. [via @TMZ_Sports] pic.twitter.com/NYBqC7EDIX