Михамбо се мести в САЩ, за да тренира при Карл Люис

“Искам да се развивам като атлет и като личност. Имам чувството, че сега е правилното време за такава голяма стъпка. Карл Люис и Лирой Бърел, който ще бъде моят треньор за спринт, бяха най-добрите в света много години. Мога да науча много от тях”, каза Михамбо пред Bild.



View this post on Instagram A post shared by Malaika Mihambo (@mali.mihambo) on May 20, 2020 at 5:08am PDT Германката спечели златния медал в скока на дължина на Световното първенство по лeка атлетика в Доха през миналата година с постижение от 7.30 метра и беше избрана за Атлетка №1 в света за 2019 г.

Единствено Хайке Дрехслер, която постигна 7.48 метра през 1988 г., е скачала по-далеч за Германия.



26-годишната Михамбо планира да напусне Германия през август, ако мерките за пътуване при пандемията от коронавирус позволяват това.



Тя иска да се премести в Хюстън, Тексас, за да бъде тренирана от 58-годишния Люис, който има девет олимпийски златни медала в скока на дължина и спринта, както и от 53-годишния Лирой Бърел - олимпийски и световен шампион с щафета 4 по 100 метра.





РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

