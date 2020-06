Президентът на Бреша: Барса отправи голяма оферта за Тонали, той иска в Интер или Юве

Президентът на Бреша Масимо Челино разкри, че е получил запитвания от Барселона, Пари Сен Жермен, Наполи и Фиорентина за халфа на тима Сандро Тонали. 20-годишният талант обаче предпочита да отиде в Интер или Ювентус.



Интер се договори с Тонали

"Влюбвам се в определени играчи, които никога не бих пожелал да продам. Да изградя добър отбор около Тонали, удовлетворяващ отбор, беше моя мечта. Аз обаче осъзнавам, че момчето има важни лични цели и семейство, което го подкрепя, особено майка му. Насер Ал-Хелаифи би искал да го има в Париж, днес ми писа. Но Тонали не иска да ходи във Франция. Той предпочита Интер и Юве. Аурелио Де Лаурентис ми предложи 40 млн. евро, а Фиорентина са готови на всичко за него, но съдбата му е горе-долу решена. Преди коронавируса Барселона ни предложи 65 млн. евро плюс двама много интересни играчи, всеки оценен по 7,5 млн. евро. Единият беше защитник. Мисля, че каталунските ръководители получиха отговор, който не им се хареса, и то не от Тонали.

