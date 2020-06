Любовно писмо на Майкъл Джордан бе продадено за над 25 000 долара

Любовно писмо на баскетболното величие Майкъл Джордан към актрисата и модел Ейми Хънтър бе продадено за над 25 000 долара на търг, организиран от Iconic Auctions. Преди 6 години въпросното писмо, състоящо се от цели 20 страници, е било купено за 2 560 долара, а ето, че сега е продадено за 25 703 долара.

A 20-page handwritten Michael Jordan love letter, which sold six years ago for $2,560, sold early this morning for $25,703 in @IconicAuctions sale pic.twitter.com/rOs3X7zzQe