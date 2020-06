Джон Джоунс: Вече не съм шампион на UFC

Шампионът на UFC в лека тежка категория и едно от най-големите имена в смесените бойни изкуства – Джон Джоунс, изглежда е сериозен в намерението си да се оттегли от професионалния спорт.

В последните седмици Джоунс влезе в пререкания с работодателя си Дейна Уайт, а основа на спречкването са финансите.

Джон Джоунс: Освобождавай ме, Дейна!

„Боунс“ дори предизвика лично Уайт да бъде освободен от договора си, а вчера 32-годишната звезда обяви в Twitter, че овакантява пояса си в лека тежка дивизия.

„Боунс е аут, ако ме видите на улицата, обръщайте се към мен с „Джей Джей“

#ESPN Reyes vs Jan For the UFC light heavyweight championship of the world. As of right now, I got nothing to really gain fighting either of them. Let me know if you guys want to set up a day in 2021 for that Izzy fight. Hopefully you guys will be willing to pay by then.