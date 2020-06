Голямата звезда на ЦСКА (М) преподписа с руския гранд

Американският гард Майк Джеймс подписа нов договор с баскетболния ЦСКА (Москва), съобщиха от пресслужбата на клуба. Договорът на 29-годишния баскетболист е за 3 години. “Щастлив съм, че оставам в ЦСКА (Москва) и продължаваме съвместния си път още три години. Вярвам, че тези три години, които ни предстоят, ще бъдат пълни с шампионски титли”, коментира Джеймс.

.@TheNatural_05 and CSKA: together until 2023



Один из лучших атакующих игроков в современном европейском баскетболе, готовый взять на себя ответственность в сложные для команды минуты, продолжит нас радовать невероятной игрой #CSKAbasket pic.twitter.com/ETzdYi2lyS